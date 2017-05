Gagnez vos DVD du film "A Fond" avec José Garcia

publié le 02/05/2017 à 11:02

"A Fond" Avec José garcia, un film de Nicolas Benamou

Synopsis :



Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d'éviter les embouteillages pour les vacances d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130 km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu'on fasse demi-tour, Tom s'aperçoit qu'il ne contrôle plus son véhicule. L'électronique de bord ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h. Toutes les manœuvres pour ralentir la voiture emballée restent sans effet. Une voiture folle, six passagers au bord de la crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins de deux cents kilomètres de là...



Cette semaine, écoutez Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque, dès que vous entendez le signal du #SmashFun, soyez les premiers au 03 28 235 235 et vous gagnez votre DVD du Film.



(Une seule participation par personne)



> À FOND (José Garcia, Florence Foresti) - Bande Annonce