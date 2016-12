Gagnez vos écouteurs Monster iSport Victory sur Fun Radio Dunkerque

Ecoutez Matt entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque et gagnez les écouteurs les plus Fun du moment, les iSport Victory de chez Monster

Monster iSport Victory

publié le 18/04/2016 à 14:00

Fun Radio Dunkerque vous offre les écouteurs les plus Fun du moment, les iSport Victory de chez Monster.



Résistants, hyper confortables et bénéficiant d'une qualité de son exceptionnelle, emmener le son DanceFloor de Fun Radio Dunkerque partout avec vous avec ces écouteurs étudiés pour les sports les plus intenses !



Du 18 au 22 Avril , écoutez Matt entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 03 28 235 235 et gagnez vos écouteurs Monster iSport Victory !