Gagnez vos enceintes Bluetooth avec Fun Radio Côte d'Azur et Ynotek

publié le 10/03/2018 à 15:25

Fun Radio Côte d'Azur et Ynotek.com vous offrent votre enceinte originale Bluetooth JS Nuts et peut-être votre casque haut de gamme Canvil Fiil !





Ecoutez Flo entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que vous repérez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120

Et gagnez avec Ynotek.com : votre mini enceinte Bluetooth, et peut-être LE casque sans-fil pour emmener le son dancefloor de Fun Radio… ou que vous soyez !