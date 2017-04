publié le 10/04/2017 à 11:14

Gagnez vos entrées cinéma pour "Life, origine inconnue" Ce mardi 18 avril à 20h au cinéma Olympia de Dijon en remplissant le formulaire en bas de page :



Un film de science fiction de Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal, et Ryan Reynolds.

À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…

> Life - Origine Inconnue - Première Bande-Annonce - VF