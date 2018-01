Gagnez vos entrées pour l'avant première de " 50 nuances plus claires"

publié le 23/01/2018 à 11:21

C'est complet mais vous gagnez en exclu les dernières invitations de la soirée filles pour voir en avant première le film " 50 nuances plus claires" au Cinemas Olympia-Darcy Dijon avec l'animateur de Fun Radio Bourgogne Raphael Giudicelli qui viendra vous offrir plein de cadeaux sur place avant la séance.



Pour participer, inscrivez vous sur la page facebook de https://www.facebook.com/funradiobourgogne/

ou écoutez Raphaël entre 12h et 16h sur Fun Radio et repérez le signal du smash fun jusqu'au 6 février