Gagnez vos entrées pour la Fun Radio Ibiza Experience !

Fun Radio invite Ibiza à Paris pour un show unique, avec l'Ushuaïa Beach hotel d’Ibiza, le Club le plus célèbre au Monde.



Le vendredi 14 avril 2017, venez vivre une expérience inédite : toute une soirée de fête et de folie 100% Ibiza à l'AccorHotels Arena.



Les plus grands DJs de la Planète, en sets exclusifs, pour mixer les plus gros tubes Dance-Electro du moment.



Cette semaine, écoutez Raphaël entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du smash fun, appelez le 03 80 590 909 et gagnez vos invitations !