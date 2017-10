publié le 12/10/2017 à 11:13

Gagnez vos entrées pour la soirée Dijon Calling ce vendredi 20 Octobre à l'Athénéum de Dijon !

La Saga Dijon Calling reprend du service et signe son grand retour avec un nouvel opus à l’atheneum au coeur du campus universitaire.

Dijon Calling, une plongée inédite dans l’univers de la scène électronique dijonnaise. »

Pour cette 6ème édition les invités sont :



¿ STUDYMAN - House / Decabaret Records - Konectic

Ce dj et producteur fait parti des "anciens" de la scène électronique dijonnaise, un fan incontesté de Detroit.

Qu'il soit en dj set seul ou en live machine avec son projet Analog Chronicles, Studyman sublime le dancefloor par sa sélection variant de house à techno.





¿ LE CALME ET LA REVOLTE - Electro live act

Du calme, des bruits, des kicks, du vent, des amis, du vacarme, des machines, de la sueur, de la révolte...





¿ ABEM - Techno / ATOM

ABEM est membre de deux collectifs : Atom à Dijon (dj set) et Particules à Lyon (live vidéo). Côté musique, il propose des sets Techno mélangeant rythmes breaker, sonorités acid, et tonalités de hangar.





> Entre deux pas de danse, ou tout simplement pour se relaxer, on vous prépare un "chill-out" avec massage (MAM) par Fleur de Coton & un mix Ambient par Misterb Whiz.

DIJON CALLING ATHENEUM