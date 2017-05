Gagnez vos initiations de vol en avion avec Fun !

publié le 08/05/2017 à 02:07

FUN RADIO Marseille et Sky Explorer, école de pilotage d’avion vous offrent une expérience unique aux commandes d'un avion avec le vol d'initiation total flight et le Stage d'une journée en l’air !

Prenez les commandes de votre avion, et faites du ciel votre terrain de jeu !



Ecoutez Jon entre midi et seize heures sur FUN RADIO MARSEILLE

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN,

Soyez les premiers à appeler le 04 91 33 103 1.



Vous gagnez un moment privilégié pour exploré la région en avion à 4000 métres.

sky explorer