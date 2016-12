Assistez à cette course de motos GP mythique !

BOL d'Or 2016

publié le 09/09/2016 à 17:57

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Cette semaine, Fun Radio Côte d'Azur vous invite au Bol d'Or, les 16, 17 et 18 septembre, au Circuit Paul Ricard, au Castellet !



Ecoutez Arthur, entre midi et 16h sur FUN RADIO Côte d'Azur Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers au 0498 120 120

Et assistez à la mythique course moto de 24h !



Le Bol d'Or, les 16, 17 et 18 septembre au Circuit Paul Ricard







Fun Radio Côte d'Azur, le son dancefloor