Gagnez vos invitations pour l'Eco Park Adventures

publié le 13/05/2017 à 10:21

Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,



Dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120

Et venez vivre de pures sensations sur le parc accrobranche d'Eco Park Adventures le long d'une rivière jusqu'à 30 mètres de haut !



3 parcours d'initiation, 8 parcours aventures dans les arbres pour les plus courageux, et le minipark pour les enfants !