Gagnez vos invitations pour l'EMF

publié le 23/06/2017 à 09:49

Fun Radio Côte d'Azur présente l’Electrobeach Music Festival ... le plus grand festival Electro de France !!!



Du 13 au 15 juillet à Port Barcarès !

Envoyez le code "EMF 2017" à cotedazur@funradio.fr avec vos coordonées complètes et numéro de téléphone !



Et gagnez vos pass 3 jours !!



Aux platines les meilleurs dj de la planète, David Guetta, Afrojack, Martin Solveig, Tiestö, Don Diablo et bien d’autres ...



Electrobeach Music Festival – du 13 au 15 juillet



Avec Fun Radio Côte d'Azur– Le son dancefloor