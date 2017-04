publié le 01/04/2017 à 10:25



La Fun Radio Ibiza Experience se tiendra le 14 avril à l'AccorHôtels Arena et rassemblera les meilleurs DJs au monde devant plus de 17.000 personnes. L'événement exceptionnel se jouera devant une salle qui affichera complet. À cette occasion, Fun Radio invitera à Paris le plus grand Club Dance-Electro du monde, l'Ushuaïa Club.





Afrojack, Hardweel, Nervo, Robin Schulz, Sam Feldt, W&W seront donc au rendez-vous de la Fun Radio Ibiza Experience. Les spectateurs de l'AccorHôtels Arena assisteront à un show unique, une soirée de fête et de folie 100% Ibiza, avec des sets des plus grands DJ's qui mixeront les plus gros tubes Dance-Electro du moment.

Cette semaine, écoutez Jayson entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 03 28 235 235 et gagnez les dernières places avec transport Aller/Retour pour la Fun Radio Ibiza Expérience !

Fun Radio Ibiza Experience

> Gagnez vos invitations pour la Fun Radio Ibiza Experience Durée : 00:55 | Date : 01/04/2017