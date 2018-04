Gagnez vos invitations pour la Fun Radio Ibiza Experience !

publié le 14/04/2018 à 10:10

J-13 avant l’événement dancefloor de l'année !

On y arrive enfin...

Le 27 avril prochain, 6 des plus grands Dj's d'Ibiza seront sur la scène de l'Accor Hotel Arena à Paris, pour une soirée Mémorable.

- Don Diablo

- Armin Van Buuren

- Martin Solveig

- Kung's

- R3hab



Pour voir l'After Movie de l'année précédente c'est ici

Il n y a plus de places nulle part, sauf sur Fun Radio Méditerranée !

On vous invite avec le transport et l'hébergement, pour y être et les voir jouer sur scène:



Ecoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le SIGNAL du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625

Et partez vivre à la Fun Radio Ibiza Experience le 27 Avril à Paris !