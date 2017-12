Gagnez vos invitations pour la soirée " Casino Royale"

publié le 04/12/2017 à 12:30

LA SOIREE AURA LIEU LE SAMEDI 16 DECEMBRE DE 18H30 à MINUIT AU NOVOTEL DES GRANDS CRUS, 11 route de Beaune à Marsannay la côte.



Gagnez vos invitations pour une soirée pendant laquelle vous aurez l'occasion de vous mettre dans la peau de l'agent secret 007, ou de l'une de ses James Bond Girl.



Nous commencerons la soirée par un apéritif au bar de l'hôtel ou vous sera servi le célèbre VESPER.



Puis la salle de Casino ouvrira ses portes, et alors amateurs et experts pourront s'amuser sur les tables de Poker, Roulettes et Blackjack.



Tout au long de la soirée, un cocktail dinatoire sera à votre disposition, boissons incluses.



En fin de soirée une séance d'enchères vous permettra de remporter un des nombreux lots.



Possibilité de commander des bouteilles de champagnes en ligne avec un tarif préférentiel.



Vous pouvez également profiter de la soirée et prendre une chambre à l'hôtel, avec petit déjeuner à un tarif exceptionnel.



Réservations :

Cette semaine, écoutez Raphaël entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du smash fun, appelez le 03 80 590 909 ou tentez votre chance en remplissant le formulaire ci-dessous :