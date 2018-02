Gagnez vos invitations pour le Mangame Show Winter Edition

publié le 21/02/2018 à 16:02

FUN RADIO Côte d'Azur vous invite au Mangame Show Winter Edition les 3 et 4 mars à Fréjus



Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez les premier à appeler Fun Radio au 0498 120 120 !



Et gagnez vos accès pour retrouver pendant 2 jours tout l’univers manga, geek, cosplayeurs, et web série.



Venez rencontrer Sean Astin de la série Stranger Things et de la trilogie "Le Seigneur des Anneaux"

Mangame Show 2018



Le Mangame Show, les 3 et 4 Mars à la base Nature de Fréjus, un évènement Fun Radio.