Gagnez vos invitations pour le spectacle de Bérengère Krief

Fun Radio Lorraine vous offre vos invitations pour son spectacle, le vendredi 27 janvier 2017 à la salle Poirel de Nancy

Bérengère Krief

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 11/01/2017 à 15:37

Retrouvez Bérengère Krief vendredi 27 janvier 2017, à 20h00, à la salle Poirel de Nancy. Ecoutez Alex entre Midi & 16h et repartez avec vos invitations !





3 ans de succès et déjà 300 000 spectateurs ! Elle fait aujourd’hui partie des coups de cœur du Festival de l’Alpes d’Huez, autant dire qu’elle n’est qu’au début de sa fulgurante ascension. Fraiche et nature, elle fait rimer cupcake et politiquement incorrect dans un show où Jeanne d’Arc croise Batman et Freud côtoie Ribéry. Une version enrichie du spectacle !



Bérangère parle de tout avec une grande liberté. Tout le monde s’y retrouve. Elle est, à la fois, notre petite sœur, notre meilleure amie, notre girlfriend. Ses personnages sont tous plus vrais et drôles les uns que les autres.

Après ce spectacle, vous voudrez tous que Bérengère devienne votre meilleure amie.



