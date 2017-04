Gagnez vos invitations pour le spectacle des Harlem Globetrotters

publié le 03/04/2017 à 11:40

Depuis maintenant 90 ans, les Harlem Globetrotters® sont synonymes de Légende mondiale, uniques en leur genre au royaume du divertissement grand public, et de basketteurs des plus talentueux. Tout au long de leur histoire, l’équipe originale des Harlem Globetrotters s’est produite dans 122 pays et six continents, repoussant le plus souvent les barrières culturelles et sociales, et offrant aux fans une vision tout à fait unique du Basketball.

