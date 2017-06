publié le 20/06/2017 à 11:01

Dimanche 25 juin, Fun Radio Méditerranée et le camping " Le Camarguais" vous invitent à la Pool Party "Sunday Funday"



Pour gagner vos invitations, écoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du SMASH FUN soyez les premiers au 04 67 602 625

Et venez fêter l'été, et la fin des exams dans une piscine et entre potes !

Avec de 10 dj's présents:

Jay Lumen Paul Lestat

Jo Peirano Greg J

Loïs Capelli Ferd 27

Kiki Delmundo Vinced

Yousk Rimha