Gagnez vos parties de Bowling à Dunkerque avec Fun Radio

Tous les dimanches, 18h-21h c'est le Fun Break au Bowling de Dunkerque. Jouez en ligne pour gagner vos places.

Bowling de Dunkerque (image d'illustration)

par La rédaction de Fun Radio Dunkerque publié le 21/12/2016 à 12:50

Fun Radio et le Bowling de Dunkerque présente "le Fun Break"



Tous les dimanches de 18h à 21h, éclatez-vous avec vos potes au Bowling de Dunkerque sur le son Dancefloor de Fun Radio et profitez de parties de Bowling à prix totalement Fun : 2 parties + location de chaussure à 6 euros . (hors jours fériés et veilles de jours fériés)



Plus d'infos bowling-dunkerque.com



Le Fun Break, 18h-21h le Dimanche au Bowling de Dunkerque, c'est avec Fun Radio - Le Son Dancefloor !