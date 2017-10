Gagnez vos parties de Bowling à Dunkerque avec Fun Radio Dunkerque

publié le 19/10/2017 à 14:54

Fun Radio et le Bowling de Dunkerque présente "le Fun Break

Tous les dimanches de 18h à 21h, éclatez-vous avec vos potes au Bowling de Dunkerque sur le son Dancefloor de Fun Radio et profitez de parties de Bowling à prix totalement Fun : 2 parties + location de chaussure à 6 euros . (hors jours fériés et veilles de jours fériés)

Tentez maintenant de gagner vos 4 Packs "Fun Break" pour CE DIMANCHE en cliquant sur "JOUEZ"

Plus d'infos bowling-dunkerque.com

