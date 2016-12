Gagnez vos parties de Laser Game Evolution avec Fun Radio Dunkerque

Écoutez Matt entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque et gagnez vos 4 parties de Laser

Laser Game Evolution

par Matt Dunkerque publié le 05/07/2016 à 12:04

Le Laser Game Evolution de Dunkerque est heureux de vous accueillir dans un labyrinthe multi-niveaux de 350 m², équipé du matériel LV2 de dernière génération utilisant une technologie Laser unique en France !

Vous pourrez vous affronter dans l'un des multiples modes de jeu et vous éclater dans un lieu unique à Dunkerque !



Cette semaine , écoutez Matt entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 03 28 235 235 et gagnez vos parties Laser Game Evolution !



LASER GAME EVOLUTION : 221 quai aux fleurs à Dunkerque !



+ d'infos sur :

www.lasergame-evolution.com/fr/Dunkerque