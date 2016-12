Gagnez vos PASS pour la soirée NO LIMIT spéciale "Halloween" au Laser Game Evolution

Fun Radio vous offre vos PASS pour la soirée de ce Lundi 31 Octobre au Laser Game de Dunkerque

Laser Game

par Matt Dunkerque publié le 24/10/2016 à 16:00

Le Laser Game Evolution de Dunkerque organise une soirée NO LIMIT spéciale " Halloween " ce Lundi 31 Octobre 2016 ! ! !



Le NO LIMIT c'est du jeu à volonté de 19:00 à 23:00 pour 15€ par personne déguisé (20€ si non déguisé) .



Inscription obligatoire par téléphone au 03 28 69 22 54 ou message privé Facebook !



Lien de l'évènement : http://www.facebook.com/events/193025801137912/



Tentez maintenant de gagner vos parties en cliquant sur "JOUEZ"

(une seule participation par personne)