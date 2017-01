GAGNEZ VOS PASS SKIRAIL AVEC FUN RADIO TOULOUSE ET SNCF TER ET LA REGION OCCITANIE PYRÉNÉES MEDITERRANEE!

Ecoutez Fun Radio Toulouse entre Midi & 16h et jouez au Smash Fun avec Ethan

Skirail

par Ethan publié le 27/01/2017 à 17:23

Fun radio Midi-Pyrénées vous offre vos Pass SKIRAIL avec SNCF TER et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée !



A vous les plus belles stations de ski pyrénéennes au départ de Toulouse.



Ecoutez Ethan entre midi et 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées, dès que vous repérez le signal du smash fun soyez les premiers à appeler le 05.61.588.509 et gagnez vos pass SKIRAIL TER !



Avec :

* le voyage aller-retour en train au départ de Toulouse Matabiau

* le transfert de la gare à la station

* forfait remontées mécaniques 1 journée



pour vous et 4 de vos potes!!!



Partez skier dans les meilleures conditions avec SKIRAIL SNCF TER, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et FUN RADIO midi-Pyrénées !

AUGMENTEZ VOS CHANCES DE GAGNER!

