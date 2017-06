Gagnez vos places de Ciné pour l'avant-première de "Wonder Woman" a Ociné

publié le 01/06/2017 à 12:48

Ce Mardi 6 Juin , c'est l'avant-première du film "Wonder Woman" à Ociné Dunkerque !

"Avant d'être Wonder Woman, elle s'appelait Diana, princesse des Amazones, entraînée pour être une guerrière impossible à conquérir. Elle est élevée sur une île isolée et paradisiaque, mais lorsqu'un pilote américain s'écrase sur leur rivage et annonce qu'un conflit à grande échelle fait rage dans le monde, Diana quitte son foyer, convaincue qu'elle doit arrêter cette menace."

Jouez dès maintenant pour gagner vos places, et allez avec vos potes voir le film Wonder Woman a Ociné Dunkerque,



> WONDER WOMAN Nouvelle Bande Annonce VF (2017)

Wonder Woman