Gagnez vos places + hôtel pour la City Parade avec Fun Radio Dunkerque

Ce Samedi 10 Septembre, c'est le retour de l'évènement Belge : la City Parade avec Fun Radio

La City Parade - Samedi 10 Septembre - Bruxelles

par Matt Dunkerque publié le 05/09/2016 à 14:41

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

La City Parade est de retour à Bruxelles pour cette 16ème édition



Après deux dernières éditions à Charleroi, la City Parade est de retour à Bruxelles. Elle aura lieu ce Samedi 10 Septembre 2016 au départ du plateau du Heysel .



La City Parade, c’est une 100ène de DJ’s, 24 chars, deux podiums mais surtout 100.000 personnes qui sont attendues le samedi 10 septembre prochain sur le plateau du Heysel, en dessous de "l’Atomium" .



Les festivités débuteront dès 14 heures et se dérouleront sur deux podiums jusque 17 heures. La première parade s’élancera dès 17 heures pour revenir aux alentours de 18h30. La seconde parade aura lieu de 20h30 à 22 heures. La soirée de clôture, sur les deux podiums de départ, prendra place à 17 heures et se prolongera jusqu’à 2 heures du matin. Les personnes qui ne désirent pas suivre la parade pourront demeurer près des podiums où la musique continuera.





Du 05 au 09 Septembre 2016 , écoutez Matt entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 03 28 235 235 et gagnez vos PASS + HÔTEL pour cette énorme soirée !





Rejoignez l'évènement sur Facebook : http://www.facebook.com/events/824562721008926/