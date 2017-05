Gagnez vos places pour AJA - RED STAR

publié le 16/05/2017 à 10:32

Gagnez vos invitations pour AJA - RED STAR ce vendredi 19 mai à 20h30 au stade Abbé Deschamps

C'est le dernier match de la saison, et i lest très important car les auxerrois ont besoin de gagner contre le RED STAR pour être certain de se maintenir en ligue 2.

Venez les encourager ce vendredi, pour la 38ème journée du championnat de ligue 2, au stade Abbé Deschamps.



