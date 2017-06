Gagnez vos places pour la Happy Holi Doubs de Mandeure

publié le 02/06/2017 à 16:00

La toute 1ère édition de la Happy Holi Doubs à Mandeure arrive bientôt!



Qu'est-ce que c'est?

Le Comité des Fêtes de Mandeure organise la toute 1 Happy Holi Doubs régionale, une grande fête des couleurs!

Au programme:

Plus de 5 heures de musique non-stop, 5 lancers de poudres colorées, et de nombreuses surprises suivies d’une soirée concert.



Affiche HHD 2017

Quand?

Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel le 10 juin 2017 au stade municipal de Mandeure à partir de 13h30.



Et pour gagner mes places?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez deux pass pour la Happy Holi Doubs de Mandeure le samedi 10 juin 2017!



> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!



Infos, points de ventes:

Points de ventes billetteries : Super U Mandeure, Vap’n Store Mandeure et bureau de tabac Aubry à Pont de Roide.

Possibilité de ventes de tickets le jour de l’événement mais attention: Le nombre de places est limité alors n’attendez pas! ;)



Besoin de plus de renseignements ? N’hésitez pas à contacter la page Facebook: Comité des Fêtes de Mandeure.

Les meilleurs événements de la régions sont avec Fun Radio Belfort, Le son dancefloor!