Gagnez vos places pour la "Rétro To Dancefloor" ce Samedi à Bergues avec Fun Radio

Ce Samedi 07 Mai, Fun Radio Dunkerque vous invite à la soirée Rétro To Dancefloor de Bergues dès 22h

"Rétro To Dancefloor" - Samedi 07 Mai - Bergues

par Matt Dunkerque publié le 02/05/2016 à 13:00

Fun Radio Dunkerque présente la soirée " Retro To Dancefloor " ce Samedi 07 Mai dès 22h à Bergues . Activez le convecteur temporelle et vivez un voyage dans le temps avec les meilleurs tubes d'hier et d'aujourd'hui dans une soirée 100% délire avec surprises et cadeaux à gagner toute la nuit dont un smartphone et une tablette tactile !





Tentez maintenant de gagner vos places en cliquant sur "JOUEZ"

(une seule participation par personne)



Rejoignez l'évènement : https://www.facebook.com/events/1674106909522611/