Gagnez vos places pour la deuxième édition de la "Rétro To Dancefloor" ce Samedi à Bergues

publié le 22/05/2017 à 12:16

Fun Radio Dunkerque présente la soirée Retro To Dancefloor 2

ce Samedi 27 Mai dès 22h à Bergues.

montez a bord de la Delorean, et vivez un voyage à travers le temps avecles meilleurs tubes d'hier et d'aujourd'hui avec surprises et cadeaux à gagner toute la nuit dont une tablette, des casques Bluetooths et de nombreux packs Fun Radio !



Cette semaine, écoutez Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque et gagnez vos invitations pour la grande soirée "Rétro To Dancefloor 2"

la deuxième édition de la Rétro To Dancefloor c'est ce Samedi 27 Mai, salle Looten a Bergues c'est avec Fun Radio,

Rejoignez l'évènement en cliquant ici

