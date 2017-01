GAGNEZ VOS PLACES POUR LA SNOW PARTY A PAMIERS

La discothèque le Diam's vous fait partir skier à AX LES 3 DOMAINES le 4 Février

Discothèque le Diam's Pamiers

par Ethan publié le 30/01/2017 à 18:44

SNOW PARTY @ DIAM'S DISCOTHEQUE

Fun Radio Midi Pyrénées et la Discothèque le Diam's présentent la "Snow Party" samedi 4 février



Tentez de gagner votre tables V.I.P* pour La "Snow Party"!



Pendant la soirée bougez sur le meilleur du son dancefloor et repartez avec vos forfaits de ski journées pour Ax Les 3 Domaines et vos bonnets collector!



La Snow Party c'est à la Discothèque le Diam's de Pamiers, Samedi 4 Février!

Discothèque le Diam's Facebook le Diam's





Les meilleures soirées en Ariège, avec Fun Radio!

GAGNEZ VOTRE TABLE VIP

1 - Likez la page FUN RADIO TOULOUSE

2 - Remplissez le formulaire ci-dessous

* Table VIP = 1 Table pour 4 personnes avec 1 bouteille au choix alcoolisée ou non (hors champagne)



Jeu réservé aux plus de 18 ans

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.