Gagnez vos places pour le match MHR - Stade Français

publié le 02/05/2017 à 15:11

Le classement final se dessine enfin ! La Rochelle, Clermont et Montpellier devraient finir sur le podium. Les Rochelais, ont crée la surprise cette saison. Le week-end dernier encore, ils sont venus à bout des Montpelliérains 40 - 37. Ils rencontreront Clermont, second au classement samedi 6 mai.



Montpellier, 3ème avec 72 points n'est qu'à 2 points de Clermont. Les Héraultais, quant à eux, affronteront le Stade Français ce week-end. Les Parisiens occupent la 7ème place. C'est ce club qui s'est offert le derby face au Racing 92 dimanche dernier. Désormais, les 2 clubs de la capitale sont au coude-à-coude avec 58 points chacun, suivit de très près par Pau avec 57 points. Il peut donc encore y avoir du changement.

Le résultat du match MHR - Stade Français pourrait se révéler décisif ! Montpellier peut avoir l'espoir de passer second devant Clermont. Tandis que les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur. Une défaite à l'Altrad Stadium pourrait ravir les Franciliens et les Palois.



