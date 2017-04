Gagnez vos places pour le match MHSC - LOSC

publié le 24/04/2017 à 14:27

Samedi 29 avril, le MHSC reçoit le LOSC ! Un match qui s'annonce serrer lorsqu'on regarde le classement. Les deux équipes se suivent de près. Cette rencontre permettra au gagnant de prendre l'ascendant sur son adversaire.



En décembre dernier, c'est pourtant Lille qui avait remporté le match aller au stade Pierre Mauroy 2 - 1. Le but de Mounié à la 81ème minute n'avait pas suffi aux Montpelliérains pour s'imposer.

Alors que la zone de relégation s'approchait pour les Héraultais, ils ont, dans un sursaut d'orgueil gagné face à Caen et Lorient. Ce qui leur à permis de remonter au classement. Grâce à cette dynamique, les hommes de Louis Nicollin croient en la victoire face à Lille. D'autant plus que les dogues sont en chute. Le mois d'avril a été difficile pour eux. Ils ont enchainé 3 défaites de suite face à Monaco, Nice et Rennes.



Lors de cette rencontre Montpellier tentera de prendre sa revanche sur une équipe de Lille en perdition. Le MHSC vous attend au stade de la Mosson pour supporter votre équipe.



