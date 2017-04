Écoutez Fun Radio Nîmes et gagnez vos places pour le match Nîmes - Orléans

publié le 06/04/2017 à 16:47

Vendredi 14 avril à 20h Nîmes reçoit l'équipe d'Orléans. Lors de cette 33ème journée de ligue 2 les crocos vont tout faire pour prendre leur revanche. En novembre, les Nîmois n'avaient pas réussi à tenir tête aux Orléanais. Malgré l'ouverture du score en première mi-temps de Kouakou, l'équipe adverse avait réussi à revenir grâce a Belkalem avant que Nabab ne plie le match à la 82ème minute.



Cette fois Nîmes a toute les cartes en main pour s'imposer au stade des Costières. L'équipe de Bernard Blaquart n'a pas connu la défaite à domicile depuis le 9 décembre face à Brest. De plus lors du mois de mars, ils n'ont perdu qu'un match à Sochaux. Sur cette même période, ils ont inscrit 5 buts pour 2 buts encaissés.

Du côté d'Orléans, les statistiques ne sont pas les mêmes. Ils luttent pour sortir du bas de tableau. Lors du mois dernier, l'équipe de Didier Olle - Nicolle n'a pas réussit à s'imposer. Ils ont encaissé 9 buts pour 5 inscrits.

Cette rencontre sera primordiale pour Nîmes afin de se rapprocher un peu plus de la montée. Tout comme pour Orléans qui espère remonter dans le classement



