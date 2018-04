Gagnez vos places pour "Love Addict" en présence de Kev Adams dans vos cinémas de Toulouse

publié le 05/04/2018 à 18:59

Fun Radio Toulouse vous offre vos places pour l'avant-première du film "Love Addict" en présence exceptionnelle de Kev Adams, et Franck Bellocq le réalisateur le 14 avril dans vos cinémas de Toulouse



Mega CGR Blagnac 14h00

Kinépolis Fenouillet 14h45

Gaumont Wilson à 15h45



Love Addict, le nouveau film avec Kev Adams:

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc.



> LOVE ADDICT Bande Annonce (2018) Kev Adams

>Comment gagner?

Remplissez le formulaire ci-dessous, patientez pendant le chargement...



Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Toulouse sur Facebook!