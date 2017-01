Gagnez vos places pour tester la réalité virtuelle chez Virtual Gamers avec Fun Radio Dunkerque

Toute la semaines tentez de Gagner vos places pour tester la réalité virtuelle chez Virtual Gamers avec Fun Radio Dunkerque.

Réalité Virtuelle

par La rédaction de Fun Radio Dunkerque publié le 24/01/2017 à 11:26

Virtual Gamers

Toute la semaine, écoutez Jayson sur Fun Radio Dunkerque, des que vous entendez le signal du #SmashFun, soyez les premiers a appeler FunRadio Dunkerque au 03 28 235 235 et vous gagnez vos places pour tester la réalité virtuelle chez Virtual Gamers, sur simulateur de combat, de vol, de voiture ou encore, pour faire une visite guidée a travers le monde pour découvrir ou redécouvrir les plus grands monuments historiques !



Virtual Gamers, la première arcade de réalité virtuelle au nord de Paris, 26 Rue de la Cunette a Dunkerque !



plus d'infos sur la page Facebook : Virtual Gamers