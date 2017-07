Gagnez vos places pour "Tomorrowland" avec Fun Radio Dunkerque

publié le 10/07/2017 à 17:43

Le Festival Tomorrowland est organisé à Boom près de Anvers en Belgique.

Le Festival, devenu l'un des plus notables à l'international, avec la participation des meilleurs DJ's de la planète, avec approximativement 185 000 visiteurs par an en provenance de 75 différents pays ! Les places sont très difficiles à obtenir et Fun Radio Dunkerque vous les offre toute la semaine avec Hôtel + Resto !



Cette semaine, écoutez Matt entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque. Dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler au 03 28 235 235 et GAGNEZ VOS PLACES POUR TOMORROWLAND avec HÔTEL + RESTO !

Vous avez aussi la possibilité de gagner vos places "sèches" (sans Hôtel et resto) en cliquant sur "Jouer", les gagnants seront contacté par mail ou téléphone

(une seule participation par personne)





Tomorrowland en Belgique, c'est avec Fun Radio Dunkerque, le son Dancefloor.



