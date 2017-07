Gagnez vos sessions à Drop-in Lauraguès

publié le 19/07/2017 à 10:50

Drop-in Lauraguès vous invite à découvrir sa toute nouvelle base de loisirs située sur le Lac de Thésauque sur la commune de Nailloux à 20 minutes de Toulouse.



Venez profiter de l'Espace de jeux gonflables aquatiques et de la location de stand-up paddles, de canoes et de pédalos pour vous rafraîchir en famille ou entre amis cet été. Drop-in Lauraguès est situé aux abords d'un espace naturel préservé et agréable. En plus du site naturel et les différentes activités, retrouvez le "BITTER SWEET" et son Restaurant - Bar à Vins - Cafés (Sur place ou à emporter).



