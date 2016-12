Gagnez vos smartphones Alcatel idol 4 !

Avec Fun Radio Côte d'Azur et Alcatel

Alcatel One touch

publié le 14/11/2016 à 10:32

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Fun Radio Côte d'Azur et Alcatel, vous offrent le nouveau Smartphone IDOL 4 et son casque de réalité virtuelle !

Ecoutez Arthur entre midi et seize heures sur FUN RADIO Côte d'Azur



Dès que vous repérez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et gagnez le smartphone dernière génération Alcatel IDOL 4 et son casque de réalité virtuelle pour une expérience inouïe qui révolutionnera votre manière d’utiliser votre portable !



Fun Radio Côte d'Azur le son dancefloor