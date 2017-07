GAGNEZ VOS TEE SHIRT RUGBY DIVISION

publié le 26/07/2017 à 17:48

Rugby Division, c'est bien plus qu'une marque sportive.



C'est un esprit, des clins d'œil, des designs et un vrai plaisir de la matière.

Du polo Rugby Division au maillot Rugby Division, redécouvrez les vêtements de sport sous un autre angle et laissez-vous guider par leur tendance humoristique.

Du short au sweat-shirt, en passant par le survêtement et le sac, la marque originaire de Perpignan vous habille en un simple clic.



Madame, envie d'un maillot Rugby Division pour accompagner Monsieur dans sa passion dévorante pour le sport ? Célébrez le ballon ovale à votre manière, sans afficher les couleurs d'un club : tout en finesse.



Des pantalons aux casquettes, des tongs aux gilets, vous avez de quoi vous satisfaire. Les enfants ne sont pas en reste puisque Rugby Division a aussi pensé à eux avec une collection drôle et bien pensée. Des sous-vêtements efficaces et drôles s'invitent dans votre dressing, avec des décors planches de BD.



Habillez vos enfants de t-shirt, shorts, sweats, sous-vêtements, et offrez-leur même un ballon ovale Rugby Division !

