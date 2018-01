Gagnez votre abonnement d'un an dans les Keep Cool de l'Hérault !

publié le 08/01/2018 à 10:38

Faire du sport tout seul ça peut mal tourner... Demandez à Taylor Swift !



> TAYLOR vs. TREADMILL

Cette semaine Keep Cool et Fun Radio Méditerranée vont vous aider à tenir vos bonnes résolutions dans un endroit convivial, motivant et encadré par des professionnels ! Écoutez Arthur entre midi et 16h toute cette semaine et gagnez votre abonnement d'un an Keep Cool, valable dans toutes les salles de l'Hérault !

Vous trouverez les salles de sport Keep Cool à Béziers, Agde, Sète, Saint-Jean de Védas, Lunel, Montpellier Maurin, Beaux-Arts et Odysseum, et très prochainement aux Arceaux.



Pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend visitez le site de notre partenaire, rien de mieux pour se MO-TI-VER ! Un suivi personnel avec un coach diplômé d'état, des cours interactifs, des salles en libre accès de 6h à 23h, 7 jours sur 7 !



Très bonne année 2018 avec Fun Radio Méditerranée !