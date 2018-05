Gagnez votre baptême de l'air en hélico

publié le 12/05/2018 à 08:20

Survoler la Petite Camargue et découvrir les merveilles naturelles de notre belle région, c’est ce que vous allez pouvoir gagner cette semaine en écoutant Arthur sur Fun Radio Méditerranée entre midi et 16h, avec notre partenaire Adrenactive !

Repérez le signal du Smash Fun et appelez le 04 67 602 625, vous pourrez gagner votre coffret « Vol découverte – Vol panoramique hélicoptère », valable depuis l’aéroport de Montpellier.

A votre arrivée sur place, vous serez accueilli par une équipe de professionnels qui vous présentera votre pilote. Vous participerez ensuite à un briefing de sécurité régissant les conditions indispensables au bon déroulement de votre vol et c'est parti pour l'embarquement et un vol de 15 minutes pour en prendre plein les yeux !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur ce coffret sur le site d'Adrenactive.