GAGNEZ VOTRE CARTE JEUNE TER SNCF TISSEO

LE FORFAIT EN DETAIL

Une carte Jeune 12-27 SNCF : Profitez de réduction tout au long de l’année sur l’achat de vos billets de train : -30% garantis sur TGV, -10% sur les Prem’s, -25% vers l’international et jusqu’à -50% sur TER/Intercités. Plus d’informations sur la carte Jeune SNCF :ICI.



Un Pack Liberté Jeune TER Midi-Pyrénées : 50 % de réduction sur tous vos trajets en Midi-Pyrénées les week-ends, les jours de fête et pendant les vacances scolaires (toutes zones). Cette réduction est également applicable aux personnes qui vous accompagnent (4 maximum). Et 50% de réduction les autres jours de l’année (pour le titulaire du pack).



Abonnement Annuel TISSEO : Pour 100€ de + (à payer en agence TISSEO), profitez d’un accès illimité au bus, métro, et tramway toute l’année (sous réserve d’éligibilité). Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site TISSEO rubrique « Tarifs ».



Abonnement annuel VélÔToulouse : votre coupon de réduction de 10€, valable sur l’offre « VélÔToulouse 1 an PASTEL », vous permet de souscrire un abonnement annuel au vélo en libre-service à un tarif préférentiel, soit 10 € au lieu de 20€ l’année.



Location annuel d’un vélo à la Maison du vélo, profitez d’une réduction sur la location d’un vélo. Pour 6€ par mois au lieu de 8€ + 10€ annuels de frais d’adhésion. Profitez d’un vélo en toute tranquillité et toute l’année.



Accès offert à la Vélostation de Matabiau pendant 6 mois et 1 an dans les parcs sécurisés de Muret, Saint-Sulpice, Portet-St-Simon et Castres, grâce à votre carte pastel. Rangez-y votre vélo/trottinette en toute sécurité.



