Le 29 octobre, avec Fun Radio Côte d'Azur !

Color Azur 2016

publié le 18/10/2016 à 09:50

Venez participer à la course la plus colorée de la Côte d'Azur et gagnez vos dossards, samedi 29 octobre à la base nature de Fréjus !



Couleurs et sons dancefloor au programme, envoyez-nous le code "COLOR AZUR" à l'adresse coteadzur@funradio.fr