GAGNEZ VOTRE ENCEINTE SOUNDBOKS

publié le 18/09/2017 à 11:00

L'enceinte danoise SOUNDBOKS est aussi puissante qu'une enceinte de soundsystem et portable pour vous suivre dans toutes vos fêtes improvisées.

- Son design rectangulaire et métallique renvoit aux enceintes de soundsystem et sa robustesse lui permet de résister aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes avec des températures comprises entre -20°C et 50°C.

- Son autonomie bat tous les records en tenant plus de 100h en mode médium (104 dB max), 30h pour 110dB et 8h au max à 119dB, sa batterie se recharge en à peine 3h.



Ecoutez ETHAN entre midi & 16h dès que vous entendez le signal du smash fun soyez les premiers a appeler le 05 61 588 509 et tentez de gagner votre SOUNDBOKS

> Welcome | A SOUNDBOKS Production

- Puissant système de sonorisation portable et alimenté par batterie

- Puissance: 4x 42 Watt

- Amplificateur de classe D avec mode Boost intégré

- Niveau maximum: 119 dB

- Haut-parleurs: 2x 10" + 2x pilotes haute fréquence

- Batterie rechargeable et 1x chargeur (110V / 230V) (Eco) ou 8 heures (boost)

- 30 heures d'autonomie

- Temps de charge de la batterie: 3,5 heures par batterie

- Commande d'entrée et boutons de volume

- Connexion: Bluetooth 3.0 (jusqu'à 20 mètres) ou entrée auxiliaire (avec câble jack 3,5 mm stéréo)

- Enceinte résistant aux intempéries

- Dimensions: 660 x 430 x 320 mm

- Poids: 14,5 kg

- Câble chargeur 110/230 V inclus