Gagnez votre hover board avec Fun Radio Nîmes

publié le 12/06/2017

Tendance et écologique. Ce sont les 2 mots qui qualifient le mieux l'hover board. Cela ne vous dit peut-être rien, mais il est probable que vous en ayez déjà croisé. En ville il n'est pas rare d'en voir passer. L'hover board est devenu un véritable moyen de transport, ils détiennent une autonomie de 20 klm.



Aujourd'hui l'hover board n'est plus seulement un moyen de transport. c'est aussi véritable loisir. Tout comme le skateboard il est possible de faire des figures. Peut-être avons-nous l'une future discipline aux Jeux olympiques.



