Gagnez votre hoverboard sur Fun Radio Marseille !

Jon vous offre votre hoverboard toute cette semaine sur Fun Radio !

par La rédaction de Fun Radio Marseille publié le 14/02/2017 à 15:06

Toute cette semaine FUN RADIO Marseille et Le petit monde du High Tech vous offre ... votre hoverboard !

Gagnez votre hoverboard avec Jon



Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16H :

Dès que vous entendez le signal du Smashfun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de gagner votre hoverboard haut de gamme avec "Le petit monde du High Tech" !



Le petit monde du High Tech, c'est le spécialiste de la Gyroroue et des nouveaux moyens de transport urbains à Marseille au 16 boulevard Louis Salvator 13006 Marseille!



La Gyroroue, c'est ça !





Plus d'info sur : lepetitmondeduhightech.fr