Gagnez votre hoverboard Weebot

publié le 06/06/2017 à 15:17

En quelque temps les hoverboards sont devenus des objets prisés notamment par les jeunes. Désormais, il n'est pas rare d'en voir un peu partout en ville. Peut-être en avez-vous croisé place de la Comédie.



Il faut dire qu'il existe plusieurs avantages a posséder un hoverboard. Tout d'abord, c'est un moyen de transport tendance. De plus, c'est écologique car la batterie est électrique et peut tenir jusqu'à 20 klm.

L'hoverboard vous propose aussi d'allier l'utile à l'agréable. Tout comme les moyens de transports plus traditionnels que sont le skateboard, ou la trottinette. Des rideurs utilisent ce nouvel objet pour faire des figures ou des courses.



