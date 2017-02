Gagnez votre location de déguisement pour le carnaval

Fun Radio Belfort et la Caverne Festive de Valdoie vous offre votre déguisement!

Location deguisement

par Corentin publié le 24/02/2017 à 16:00

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et La Caverne Festive de Valdoie vous offrent chaque jour une location de déguisement valable une fois sur l'année!



La caverne festive vous propose de la location de déguisement pour animer vos soirées, carnaval, événements, anniversaire... Avec un très large choix de déguisements!

location



Retrouvez chaque semaine toute l'actualité de la Caverne Festive sur Facebook, et découvrez les nouveautés, nouveaux déguisements, offres, promos...



> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 90 45 00 et gagnez chaque jour une location de déguisement !





> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!





> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site de la Caverne Festive

ADRESSE :

3 Rue de Blumberg, 90300 Valdoie



Horaires :

mardi 09:00–12:00, 14:00–19:00

mercredi 09:00–12:00, 14:00–19:00

jeudi 09:00–12:00, 14:00–19:00

vendredi 09:00–12:00, 14:00–19:00

samedi 09:00–12:00, 14:00–18:00



Téléphone :

03 84 28 59 61





Prêt, feu... SMASH !



Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!







(Fin de l'opération le vendredi 3 Mars 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)