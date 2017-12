Gagnez votre Mission cadeau avec Koezio Villeneuve d'Ascq

publié le 04/12/2017 à 13:19

Koezio, un grand jeu d'Aventure en équipe. Que vous soyez en famille, entre amis, avec vos collègues, venez tester et surtout approuver Koezio. Ce qui vous attend ? Un parc intérieur de 6 000m² où pour gagner, vous devrez traverser 5 Mondes et réussir des épreuves aussi bien collectives, d'action que de réflexion, ...



Cette semaine, jouez avec Fun Radio Nord. Remplissez notre formulaire de participation et tentez de gagner votre "mission cadeau"; Vêtus d’une combinaison spéciale et dotés d’un équipement au top, les agents en herbe traverseront des districts sur 2h où leurs qualités physiques, émotionnelles et relationnelles sont mises à l’épreuve.



Koezio Campus

31, rue Alfred de Musset

59650 Villeneuve-d'Ascq

Tél : 03 20 05 80 00



