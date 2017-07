GAGNEZ VOTRE PASS TER 1 SEMAINE ILLIMITÉ EN OCCITANIE

publié le 10/07/2017 à 11:28

Cette semaine Fun radio Midi-Pyrénées offre aux bacheliers 1 semaine de train gratuite avec TER SNCF et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée !



A vous les plus belles plages pour cet été au départ de Toulouse.



Ecoutez Ethan entre midi et 16h sur Fun Radio, dès que vous repérez le signal du smash fun soyez les premiers à appeler le 05.61.588.509 et gagnez votre pass TER !



Partez en vacances avec TER SNCF, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et FUN RADIO midi-Pyrénées !